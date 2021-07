Spalletti: “Si riparte dal 4-2-3-1. Mercato? Pronti a cogliere le opportunità. Ecco cosa penso di Osimhen” (Di giovedì 8 luglio 2021) Luciano Spalletti, nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo tecnico del Napoli, si è soffermato sul modulo che utilizzerà: “4-2-3-1 nella base. Poi naturalmente nel calcio attuale quello conta, poi si modella col possesso, tutte ora occupano le piazzole sulla linea difensiva per minare la struttura difensiva. Le novità degli ultimi tempi vanno sullo spazio in trequarti, anche senza preoccuparsi della palla, perché lì l’alternarsi porta alla differenza, è una rumba di alternanza di posizioni per non dare riferimenti, mantenendo l’ampiezza, con la difesa a 3. In Italia siamo sempre stati attenti ad avere più uomini nella costruzione che avere calciatori ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 8 luglio 2021) Luciano, nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo tecnico del Napoli, si è soffermato sul modulo che utilizzerà: “4-2-3-1 nella base. Poi naturalmente nel calcio attuale quello conta, poi si modella col possesso, tutte ora occupano le piazzole sulla linea difensiva per minare la struttura difensiva. Le novità degli ultimi tempi vanno sullo spazio in trequarti, anche senza preoccuparsi della palla, perché lì l’alternarsi porta alla differenza, è una rumba di alternanza di posizioni per non dare riferimenti, mantenendo l’ampiezza, con la difesa a 3. In Italia siamo sempre stati attenti ad avere più uomini nella costruzione che avere calciatori ...

