Spaccio di droga in Basilicata, 26 misure cautelari: c'è anche un salernitano

Tempo di lettura: 4 minutiNelle prime ore della mattinata odierna, a conclusione di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Potenza — Direzione Distrettuale Antimafia — e condotte dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Potenza, è stata data esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misure cautelari, disposta dal GIP di Potenza, nell'ambito dell'operazione "Idra". Le indagini, avviate nell'aprile 2019, hanno portato all'emissione di 26 misure cautelari (13 di custodia cautelare agli arresti domiciliari, 8 obblighi di dimora e 5 obblighi di presentazione alla Polizia Giudiziaria) ln ordine alle ipotesi ...

Ultime Notizie dalla rete : Spaccio droga Spaccio di droga e furti: a Campobasso 14 arresti in due mesi La Squadra Mobile traccia il bilancio dell'attività svolta per prevenire e contrastare i reati che creano maggiore allarme sociale in provincia CAMPOBASSO. Spaccio di droga, furti detenzione di materiale esplodente: sono 14 gli arresti scattati negli ultimi due mesi a Campobasso e nella sua provincia. Importanti i risultati ottenuti dalla Squadra Mobile ...

Fugge al controllo e getta la droga ma gli agenti lo fermano. Arrestato spacciatore Il ragazzo, già destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale ed inottemperante allo stesso, è stato arrestato per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.

Droga: spaccio a Potenza, 26 misure cautelari Agenzia ANSA 14 arresti e 22 denunce: la Polizia di Campobasso dà i numeri degli ultimi due mesi di attività 14 arresti, di cui 11 per spaccio di droga, 2 per furto di auto e 1 detenzione di materiale esplodente. Questo il bilancio degli ultimi due mesi della Polizia di Campobasso. Numerose anche le denunce, ...

Aosta, 6 agli arresti domiciliari: consegnavano stupefacenti a domicilio Consegnavano stupefacenti direttamente domicilio, per questo sei persone si trovano ora agli arresti domiciliari: secondo i finanzieri del nucleo di polizia ...

