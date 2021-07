Si fingevano intermediari della Santa Sede e truffavano persone. 5 arresti (Di giovedì 8 luglio 2021) I Carabinieri della Compagnia di Roma Centro, in esito ad un’attività d’indagine, iniziata nel mese di luglio 2017 e durata circa 2 anni, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma, nelle prime ore del mattino, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa dal GIP del Tribunale di Roma, nei confronti di 5 persone di nazionalità italiana, per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di molteplici reati di truffa, rapina e furto aggravato. Le attività investigative sono scaturite a seguito delle denunce presentate da parte di due ... Leggi su forzearmatenews (Di giovedì 8 luglio 2021) I CarabinieriCompagnia di Roma Centro, in esito ad un’attività d’indagine, iniziata nel mese di luglio 2017 e durata circa 2 anni, coordinata dalla ProcuraRepubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma, nelle prime ore del mattino, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa dal GIP del Tribunale di Roma, nei confronti di 5di nazionalità italiana, per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di molteplici reati di truffa, rapina e furto aggravato. Le attività investigative sono scaturite a seguito delle denunce presentate da parte di due ...

Advertising

fattoquotidiano : Si fingevano intermediari del Vaticano per compiere truffe finanziarie: 5 misure cautelari. L’incontro in chiesa, p… - elenaricci1491 : Truffe per oltre 1 milione e mezzo di euro - forzearmatenews : Truffe per oltre 1 milione e mezzo di euro - rungivincenzo : RT @_Carabinieri_: Roma, si fingevano intermediari della Santa Sede offrendo cospicui finanziamenti a condizioni vantaggiose: #Carabinieri… - Viviana70791856 : RT @_Carabinieri_: Roma, si fingevano intermediari della Santa Sede offrendo cospicui finanziamenti a condizioni vantaggiose: #Carabinieri… -