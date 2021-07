Sassuolo, Carnevali: “Raspadori è fuori mercato, tante richieste per Locatelli” (Di giovedì 8 luglio 2021) Oggi, in casa Sassuolo, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di Alessio Dionisi, nuovo allenatore della squadra. I riflettori, tuttavia, sono stati puntati anche sulle questioni relative al mercato, sulle quali è intervenuto l’amministratore delegato Giovanni Carnevali. “Dionisi è un allenatore che seguiamo sin da quando allenava l’Imolese. Per quanto riguarda il mercato, posso dire che abbiamo ricevuto offerte importanti per Locatelli e che ci siederemo con la Juventus la prossima settimana. Grandi richieste ci sono state anche per Berardi e Boga, mentre posso rassicurare ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 luglio 2021) Oggi, in casa, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di Alessio Dionisi, nuovo allenatore della squadra. I riflettori, tuttavia, sono stati puntati anche sulle questioni relative al, sulle quali è intervenuto l’amministratore delegato Giovanni. “Dionisi è un allenatore che seguiamo sin da quando allenava l’Imolese. Per quanto riguarda il, posso dire che abbiamo ricevuto offerte importanti pere che ci siederemo con la Juventus la prossima settimana. Grandici sono state anche per Berardi e Boga, mentre posso rassicurare ...

