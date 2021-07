Sardegna, malore in spiaggia mentre è in viaggio di nozze: 34enne muore a Golfo Aranci (Di giovedì 8 luglio 2021) Era sulla battigia quando si è improvvisamente accasciato a terra. È morto così, mercoledì pomeriggio, un turista lombardo sulla spiaggia di Cala Sabina, a Golfo Aranci in provincia di Sassari. L’uomo aveva 34 anni e stava trascorrendo il viaggio di nozze con la moglie. Al momento del malore, diversi i bagnanti che sono intervenuti per soccorrere l’uomo, tra cui due infermiere libere dal servizio. Subito dopo sono arrivati i membri della Guardia costiera di Golfo Aranci e i medici del 118 nel tentativo di rianimarlo. Sul posto anche l’elisoccorso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Era sulla battigia quando si è improvvisamente accasciato a terra. È morto così, mercoledì pomeriggio, un turista lombardo sulladi Cala Sabina, ain provincia di Sassari. L’uomo aveva 34 anni e stava trascorrendo ildicon la moglie. Al momento del, diversi i bagnanti che sono intervenuti per soccorrere l’uomo, tra cui due infermiere libere dal servizio. Subito dopo sono arrivati i membri della Guardia costiera die i medici del 118 nel tentativo di rianimarlo. Sul posto anche l’elisoccorso ...

Advertising

infoitinterno : Malore, imprenditore 33enne di Ghisalba muore durante il viaggio di nozze in Sardegna - JelenaSoskic73 : #Malore in spiaggia, turista lombardo muore a Golfo Aranci - @Agenzia_Ansa - AnsaSardegna : Malore in spiaggia, turista lombardo muore a Golfo Aranci. La vittima, 34 anni, colpito da un ictus, inutili i socc… - teresacapitanio : Malore, imprenditore 33enne di Ghisalba muore durante il viaggio di nozze in Sardegna - webecodibergamo : Malore, imprenditore 33enne di Ghisalba muore durante il viaggio di nozze in Sardegna -