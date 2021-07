“Sapete cosa mi ha detto?”. Malika Chalhy sbugiardata dalla vip. Soffiata su Ilary Blasi (Di giovedì 8 luglio 2021) Nessuno poteva immaginare che da una triste storia di omofobia familiare che ha fatto inorridire migliaia di persone, trasformandole in donatori, potesse arrivare a tanto. Quando si parla di Mlika Chalhy ormai l’argomento è permeato dal trash più basso, fatto di bugie, Mercedes, cani da preferire e anche gli immancabili reality. È proprio questa ormai la storia di Malika Chalhy. La ragazza fiorentina la settimana scorsa ha raccontato che volessero mandarla al GF Vip: ”Ricordate che sono una che ha perso i punti di riferimento. Qualcuno mi voleva mandare a fare il Grande Fratello. Io però ho detto di no. Perché voglio ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 8 luglio 2021) Nessuno poteva immaginare che da una triste storia di omofobia familiare che ha fatto inorridire migliaia di persone, trasformandole in donatori, potesse arrivare a tanto. Quando si parla di Mlikaormai l’argomento è permeato dal trash più basso, fatto di bugie, Mercedes, cani da preferire e anche gli immancabili reality. È proprio questa ormai la storia di. La ragazza fiorentina la settimana scorsa ha raccontato che volessero mandarla al GF Vip: ”Ricordate che sono una che ha perso i punti di riferimento. Qualcuno mi voleva mandare a fare il Grande Fratello. Io però hodi no. Perché voglio ...

Advertising

NaliOfficial : Mi dicono che #MovimentoLento è la colonna sonora migliore per stemperare l’ansia pre partita ?? Quindi se non lo st… - _itstaeiltimee_ : RT @jungkookmysmile: Jungkook voleva farsi i tatuaggi, e se li è fatti. Jungkook volveva farsi crescere i capelli, e se li è fatti crescere… - yourkittyness : se non sapete cosa regalarmi aiutatemi a ricreare questo look - hscutedimples : RT @jungkookmysmile: Jungkook voleva farsi i tatuaggi, e se li è fatti. Jungkook volveva farsi crescere i capelli, e se li è fatti crescere… - borali_stefano : @marifcinter Non ho capito perché tutti i tifosotti si stiano lamentando. Nemmeno sapete cosa sia e quanto paghi ma… -