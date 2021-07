Russia espelle console estone con l’accusa di spionaggio

(Di giovedì 8 luglio 2021) Le forze di sicurezza russe hanno arresto ila San Pietroburgo Mart Latte. L’FSB ha riferito che Latte è stato colto in flagrante mentre riceveva del materiale classificato. In un comunicato, i servizi segreti russi hanno spiegato che l’attività del diplomaticoè da considerarsi “ostile” e “incompatibile” con il suo status che,

... in particolare in questa fase di nuova tensione con lae di riassestamento degli equilibri ... dove sila comunità autoctona curda mentre trovano insediamento i popoli arabi, imponendo ...Minskstaff ambasciata lettone. Possibile coinvolgimento dellanell'operazione. La Casa Bianca chiede un'inchiesta internazionale. Von der Leyen: 'Il comportamento di Lukashenko avrà ...Ora la Russia espelle il console estone. Il Cremlino ha concesso 48 ore a Latte per lasciare il Paese. È la terza volta in un anno che Mosca prende provvedimenti nei confronti di diplomatici estoni.Paesi esteri San Pietroburgo La Russia espelle i diplomatici estoni dopo averli arrestati Stato: 19:41| Tempo di lettura: 2 minuti A questo punto troverai ...