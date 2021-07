Riforma giustizia | Cartabia | “Per un processo penale in cui tutti si riconoscano”

(Di giovedì 8 luglio 2021) “Lo sforzo dellaè stato dare un’immagine del, in cuipotessero riconoscersi”. E’ quanto ha detto, a quanto si apprende da fonti governative, la ministra della, Marta, nell’illustrare gli emendamenti al Consiglio dei ministri che oggi ha dato il via libera alla. Il Consiglio dei ministri, riferisce il comunicato diffuso al termine della riunione, ha approvato all’unanimità gli emendamenti governativi al disegno di legge recante “delega al Governo per l’efficienza del...

Advertising

fattoquotidiano : Riforma della (in) giustizia di Cartabia: l'M5S si impunta, Draghi e Guardasigilli aprono sulla corruzione - fattoquotidiano : Draghi e Cartabia accelerano sulla riforma della giustizia penale. M5s contro la nuova prescrizione che fa morire p… - fattoquotidiano : RIFORMA DELLA GIUSTIZIA 'È in corso una truffa politica e mediatica'. L'intervento di @petergomezblog [VIDEO]… - muttiornella : @GuidoCrosetto @AlemannoTW Riforma Giustizia avanti! - _Claudio_C_ : @GuidoAnzuoni Abbiamo rischiato che la riforma della giustizia la scrivesse questo personaggio qui... -

Ultime Notizie dalla rete : Riforma giustizia

Le parole della ministra della"Lo sforzo dellaè stato dare un'immagine del processo penale, in cui tutti potessero riconoscersi". E' quanto ha detto, a quanto si apprende da fonti governative, la ministra della ...Draghi, ora lealtà in Parlamento Articolo successivopenale. Cosa prevede la proposta della ministra Cartabia Altre Newspenale. Cosa prevede la proposta della ...La riforma della giustizia, presentata dal Ministro Cartabia in CDM e su cui il presidente del consiglio Mario Draghi ha incassato l’appoggio delle forze di maggioranza per l'approvazione in ...Via libera alla riforma Cartabia della giustizia penale ma con tempi più lunghi per i processi relativi ai reati contro la Pa, come corruzione e concussione, ...