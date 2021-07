Raffaella Carrà A raccontare comincia tu: Rai 3 manda in onda il suo ultimo programma. Quando vederlo (Di giovedì 8 luglio 2021) A pochi giorni dalla scomparsa dell’immensa artista, Rai3 dedice di rendere omaggio a Raffaella Carrà mandando in onda le repliche del suo ultimo emozionante programma nel quale intervistava alcuni personaggi famosi che si raccontano ripercorrendo la loro storia e la loro carriera. A raccontare comincia tu va in onda questa sera a partire dalle ore 21:20 circa sul terzo canale della tv pubblica. Tutto quello che c’è da sapere sulla prima puntata dello show che vedrà Raffaella Carrà intervistare un grande ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 8 luglio 2021) A pochi giorni dalla scomparsa dell’immensa artista, Rai3 dedice di rendere omaggio ando inle repliche del suoemozionantenel quale intervistava alcuni personaggi famosi che si raccontano ripercorrendo la loro storia e la loro carriera. Atu va inquesta sera a partire dalle ore 21:20 circa sul terzo canale della tv pubblica. Tutto quello che c’è da sapere sulla prima puntata dello show che vedràintervistare un grande ...

