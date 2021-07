Quando la Tav diventa alta velocità Cosa insegnano dieci anni di lotte sulla Torino-Lione

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Quando Tav

Sono passati dieci anni da quel mattino del 27 giugno del 2011,i blindati delle forze dell'ordine hanno travolto le barricate dei Noe sgomberato l'area della Maddalena a Chiomonte, comune della Valsusa per anni teatro di scontri e oggi sede del ...gli si chiede cosa furono quei tre giorni di luglio del G8 di Genova qualche ricordo si fa ... Le battaglie No, No Tap e alle grandi opere inquinanti come anche il reddito di cittadinanza ...Ieri il Parlamento europeo ha dato il via libera ai 30 miliardi per le infrastrutture sostenibili in Ue, tra le quali rientra anche il progetto della Tav, di cui sempre oggi ... si tratta di una legge ...La storia del Tav (in breve) Il Tav è un'opera che ha una storia già trentennale. Era il 1989 quando si iniziò a parlare per la prima volta di tratta Torino-Lione, un progetto che iniziò a delinearsi ...