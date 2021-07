“Più che buono” il Brand Relaunch Loacker, che annuncia una nuova ricetta, per un gusto 100% naturale (Di giovedì 8 luglio 2021) Una ricetta rinnovata, più sostenibilità, un nuovo logo e nuovi pack: questi i pillar dell’ambizioso progetto Loacker Auna di Sotto (BZ), 8 luglio 2021 – Loacker, azienda altoatesina leader mondiale nel mercato dei wafer e specializzata anche nella produzione di specialità al cioccolato – presenta il piano di Brand Relaunch, un progetto che coinvolgerà tutta la filiera produttiva, con l’obiettivo di rispondere alle nuove esigenze del mercato e dei consumatori, prestando sempre più attenzione alla qualità delle materie prime e ai temi di sostenibilità e innovazione, mantenendo come punto di forza la ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 luglio 2021) Unarinnovata, più sostenibilità, un nuovo logo e nuovi pack: questi i pillar dell’ambizioso progettoAuna di Sotto (BZ), 8 luglio 2021 –, azienda altoatesina leader mondiale nel mercato dei wafer e specializzata anche nella produzione di specialità al cioccolato – presenta il piano di, un progetto che coinvolgerà tutta la filiera produttiva, con l’obiettivo di rispondere alle nuove esigenze del mercato e dei consumatori, prestando sempre più attenzione alla qualità delle materie prime e ai temi di sostenibilità e innovazione, mantenendo come punto di forza la ...

Ultime Notizie dalla rete : Più che Il Festival Gaber, dal 9 luglio e 20 agosto: tutti gli appuntamenti per ricordare il Signor G. Il ' Festival Gaber ' torna con la sua diciassettesima edizione dal 9 luglio al 20 agosto. Il ' Festival Gaber ' è uno dei più importanti eventi culturali e di spettacolo della scena nazionale che ha lo scopo di diffondere e mantenere viva la figura e l'opera di Giorgio Gaber, e vedrà la partecipazione di numerosi ospiti ...

Jalisse: 'Speranza in un fiore', terzo singolo del duo con un video collettivo sui nonni scompari durante il covid 19 Un video che, grazie alla compartecipazione dei fan dei Jalisse, ha dato un senso nuovo alla canzone che - oggi più che mai - diventa un messaggio, un album dei ricordi e un'occasione per ricordare e ...

Pa, Brunetta: «Con regole molto più semplici in Italia sarà più facile investire»