Marsiglia, Pau Lopez è ufficialmente un nuovo giocatore dei bianco-azzurri (Di giovedì 8 luglio 2021) La notizia era nell’aria da diversi giorni. Ora è arrivata pure la conferma dell’ufficialità. Pau Lopez si trasferisce al Marsiglia in prestito con diritto di riscatto. La Roma si appresta a fare una nuova rivoluzione per quanto riguarda i pali. L’ennesima degli ultimi anni. Il comunicato del club francese L’Olimpique Marsiglia ha ufficializzato l’acquisto di Pau Lopez attraverso il suo sito ufficiale: “Olympique Marsiglia e AS Roma hanno concordato un accordo per il prestito di Pau Lopez durante la stagione 2021/2022 con opzione per il trasferimento definitivo del ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 8 luglio 2021) La notizia era nell’aria da diversi giorni. Ora è arrivata pure la conferma dell’ufficialità. Pausi trasferisce alin prestito con diritto di riscatto. La Roma si appresta a fare una nuova rivoluzione per quanto riguarda i pali. L’ennesima degli ultimi anni. Il comunicato del club francese L’Olimpiqueha ufficializzato l’acquisto di Pauattraverso il suo sito ufficiale: “Olympiquee AS Roma hanno concordato un accordo per il prestito di Paudurante la stagione 2021/2022 con opzione per il trasferimento definitivo del ...

