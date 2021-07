Lo Spazio della Nato. Il dialogo tra Tabacci e Turner (Di giovedì 8 luglio 2021) “Lo Spazio della Nato, scenari futuri del quarto dominio”. È questo il titolo dell’evento (il primo di quattro) organizzato dalle riviste Formiche e Airpress in collaborazione con la Nato Public Diplomacy Division, in programma venerdì 6 luglio, alle ore 12. In diretta su questa pagina e su Facebook (@formichenews) il dialogo tra Bruno Tabacci, sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio con delega alle politiche spaziali, e Patrick Turner, assistant secretary general della Nato per “Defence policy and planning”, compreso il ... Leggi su formiche (Di giovedì 8 luglio 2021) “Lo, scenari futuri del quarto dominio”. È questo il titolo dell’evento (il primo di quattro) organizzato dalle riviste Formiche e Airpress in collaborazione con laPublic Diplomacy Division, in programma venerdì 6 luglio, alle ore 12. In diretta su questa pagina e su Facebook (@formichenews) iltra Bruno, sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio con delega alle politiche spaziali, e Patrick, assistant secretary generalper “Defence policy and planning”, compreso il ...

Advertising

reportrai3 : Replica #Report alle 16.45 @RaiTre ? La trattativa della Lega è solo una tessera di un mosaico ? Le comunità che h… - VittorioSgarbi : “In Italia la sete di giustizia è superiore alla fame d’arte, pertanto è comprensibile che la notizia del prosciogl… - mediainaf : RT @AstroBianchi: I gadget di IXPE sono online! IXPE è una missione spaziale della @NASA, con importante contributo italiano (@UnivRoma3,… - Sergio37075361 : RT @NonEvoluto: La 'sveglia' impostata dal #Milan e della quale vi parlavo in una delle ospitate a @tvdellosport di settimana scorsa, nonch… - innamoratae : still with you è quella canzone che ti accompagna mentre sei sveglix nel letto alle 2 di notte e senti il rumore de… -