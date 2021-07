Leoluca Orlando | il sindaco di Palermo torna nel Pd “Obiettivo? Sconfiggere la destra”

(Di giovedì 8 luglio 2021) Ildi, aderisce (di nuovo) al Partito democratico. Lo ha annunciato il segretario provinciale dem Rosario Filoramo, che ha ricevuto il primo cittadino giovedì mattina, insieme al segretario regionale Anthony Barbagallo, al vicesegretario nazionale Giuseppe Provenzano e al deputato all’assemblea regionale Giuseppe Lupo. Un incontro – tenuto nella sede provinciale del partito in via Bentivegna – che ha sancito il ritorno ditra le file dei democratici. L’? “Costruire una grande alleanza perla ...

Lo ha detto il sindaco di Palermo,, che oggi ha ricevuto la tessera dei dem dal segretario regionale Anthony Barbagallo. 'Non c'è altra formazione politica progressista - ancora ...... capace di tenere coesi diritti e doveri in base ad una visione che mette al centro la persona e afferma principi di comunità"; ha detto il sindaco di Palermoche insieme ad alcuni ...PALERMO – “Dopo alcuni anni rinnovo la mia iscrizione al Pd che è punto di riferimento importante alternativo alla destra, capace di tenere coesi diritti e doveri in base ad una visione che mette al c ...L’annuncio del Sindaco di Palermo Orlando sui suoi canali social: “Dopo alcuni anni rinnovo la mia iscrizione al Pd che è punto di riferimento importante alternativo alla destra, capace di tenere coes ...