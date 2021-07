La Uefa apre un procedimento disciplinare contro l’Inghilterra per il laser puntato agli occhi di Schmeichel (Di giovedì 8 luglio 2021) A fronte delle polemiche scoppiate dopo il rigore “dubbio” concesso all’Inghilterra, e delle accuse di favoritismi ai padroni di casa, l’irreprensibile Uefa apre un procedimento contro l’Inghilterra per l’uso di un puntatore laser che avrebbe disturbato il portiere della Danimarca Schmeichel al momento del penalty. Lo scrive il Guardian. La Uefa spiega in una nota che l’Inghilterra è accusata anche di due altre “misfatti”: disturbo causato dai suoi sostenitori durante l’inno nazionale, e accensione di ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 8 luglio 2021) A fronte delle polemiche scoppiate dopo il rigore “dubbio” concesso al, e delle accuse di favoritismi ai padroni di casa, l’irreprensibileunper l’uso di unreche avrebbe disturbato il portiere della Danimarcaal momento del penalty. Lo scrive il Guardian. Laspiega in una nota cheè accusata anche di due altre “misfatti”: disturbo causato dai suoi sostenitori durante l’inno nazionale, e accensione di ...

