Inghilterra: Southgate verrà nominato cavaliere in caso di vittoria contro l’Italia (Di giovedì 8 luglio 2021) Nel caso l’Inghilterra dovesse vincere gli Europei 2020, il suo allenatore diventerebbe ‘Sir’ Gareth Southgate. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il commissario tecnico verrebbe infatti nominato cavaliere dal Regno Unito qualora gli inglesi dovessero battere l’Italia. Una notizia che potrà rendere la giornata di domenica sia più amara che più epica per l’Inghilterra. La finale di Euro 2020 si conferma una delle partite più importanti della storia per i Tre Leoni. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 8 luglio 2021) Nell’dovesse vincere gli Europei 2020, il suo allenatore diventerebbe ‘Sir’ Gareth. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il commissario tecnico verrebbe infattidal Regno Unito qualora gli inglesi dovessero battere. Una notizia che potrà rendere la giornata di domenica sia più amara che più epica per l’. La finale di Euro 2020 si conferma una delle partite più importanti della storia per i Tre Leoni. SportFace.

