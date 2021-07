Advertising

Nicola_Pedrazzi : RT @ilpost: I maggiorenni potranno votare per eleggere i senatori - ilpost : I maggiorenni potranno votare per eleggere i senatori - girolmau : Dalle prossime elezioni tutti i cittadini maggiorenni potranno votare per entrambi i rami del Parlamento. Cade defi… - divincap : @gervasoni1968 @marcell16895275 Tutti i maggiorenni potranno essere movilizzati... ?? - nuccia20 : RT @OspedaleR: AVVISO IMPORTANTE: VACCINAZIONI JOHNSON & JOHNSON AL SAN CAMILLO Dal 12 al 16 luglio (dalle ore 8 alle 20), presso il Padi… -

Ultime Notizie dalla rete : maggiorenni potranno

Dalle prossime elezioni, circa 4 milioni di giovani elettoridunque votare anche per il ... "C'è di che essere soddisfatti non solo nel merito, perché alcuni milioni di cittadini...... cinque consigli regionali o 500.000 elettoririchiedere l'eventuale referendum. In ... atteso da anni: finalmente le ragazze e i ragazzi che diventanosaranno pienamente e ...Giovedì il Senato italiano ha approvato la riforma costituzionale che permetterà a tutti gli elettori maggiorenni di eleggere i senatori. Il provvedimento per modificare l’articolo 58 della ...ROMA. I 18enni potranno votare per eleggere il Senato. Via libera da parte del Parlamento all'approvazione definitiva della riforma costituzionale che sarà promulgata tra tre mesi per consentire di ch ...