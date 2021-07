Ha vinto Masterchef nel 2016 | non crederete mai a com’è cambiata la sua vita oggi!

(Di giovedì 8 luglio 2021) È stata la vincitrice di6, ve lo ricordate? Sono trascorsi 5 anni dalla sua vittoria, eccola suaoggi., lo sappiamo benissimo, è uno dei più seguiti ed amati programmi della televisione italiana. Andato in onda per la prima volta in assoluto nel 2011, il talenti di Cielo ha L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Nella suggestiva location, presso il Molo Umberto I, l'ex giudice diinaugura il suo ... Ma Cracco non si è mai dato peraprendo appena possibile una ristorante su Navigli lo scorso ...Ha partecipato al talent di danza"Ballando con le Stelle", ha"CelebrityItalia", ancor più recentemente ha partecipato a "Name That Tune " Indovina la canzone". L'artista, però, ha ...non soltanto ha vinto ben 100 mila euro, ma ha anche avuto la possibilità di pubblicare il suo primo libro di ricette. A questo punto, però, ci chiediamo: sono trascorsi esattamente 5 anni dalla sua ...Vi ricordate chi ha vinto la terza edizione di Masterchef? Ebbene, eccolo dopo ben 7 anni dalla vittoria del programma: che cosa fa oggi.