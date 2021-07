Google Play Store, 36 Stati fanno causa per comportamenti anticoncorrenziali (Di giovedì 8 luglio 2021) 36 Stati degli Stati Uniti d’America hanno recentemente presentato una denuncia contro Google, sostenendo che il colosso di Mountain View, sviluppatore del sistema operativo mobile Android, abbia utilizzato la propria posizione dominante sul mercato per imporre una tassa del 30% agli sviluppatori del suo Google Play Store, l’app Store ufficiale Android. A guidare la denuncia ci sono gli Stati di New York, Utah, North Carolina e Tennessee. Il procuratore generale di New York, Letitia James, ha affermato che Google è ora diventata il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) 36degliUniti d’America hanno recentemente presentato una denuncia contro, sostenendo che il colosso di Mountain View, sviluppatore del sistema operativo mobile Android, abbia utilizzato la propria posizione dominante sul mercato per imporre una tassa del 30% agli sviluppatori del suo, l’appufficiale Android. A guidare la denuncia ci sono glidi New York, Utah, North Carolina e Tennessee. Il procuratore generale di New York, Letitia James, ha affermato cheè ora diventata il ...

Advertising

gigibeltrame : Google citata in giudizio negli USA per abusi nel Play Store #digilosofia - BImprese : Bonus Macchinari - Nuova #Sabatini Finanziamento a tasso agevolato per #acquisto #macchinari, #impianti,… - Renato_Gelforte : Con l'aiuto degli stati US i peones del software insorgono contro i latifondisti del web. E l'Europa? - StartComNews : Google, nuova tegola legale negli Usa: nel mirino il Play store - AdrianaMarello : Il pubblico uso della propria ragione deve essere libero in ogni tempo, ed esso solo può attuare l’illuminismo fra… -