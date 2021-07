Gli cade in testa la porta del campetto mentre gioca: muore 12enne (Di giovedì 8 luglio 2021) Il 12enne stava giocando a calcetto insieme ad altri coetanei. Il bimbo è morto sul colpo, inutili sono stati i tentativi di soccorrerlo. Si cerca di ricostruire la dinamica Leggi su corriere (Di giovedì 8 luglio 2021) Ilstavando a calcetto insieme ad altri coetanei. Il bimbo è morto sul colpo, inutili sono stati i tentativi di soccorrerlo. Si cerca di ricostruire la dinamica

Advertising

MediasetTgcom24 : Palermo, gli cade la porta in testa mentre gioca a calcio: muore 12enne #carini - Mauro73558889 : RT @MediasetTgcom24: Palermo, gli cade la porta in testa mentre gioca a calcio: muore 12enne #carini - cronaca_news : Carini (Palermo), porta del campetto di calcio gli cade in testa: morto 12enne - Barbara68545184 : RT @MediasetTgcom24: Palermo, gli cade la porta in testa mentre gioca a calcio: muore 12enne #carini - ereike05 : RT @MediasetTgcom24: Palermo, gli cade la porta in testa mentre gioca a calcio: muore 12enne #carini -