Giustizia: Bernini, 'se salta riforma a rischio risorse Ue, Draghi tiri dritto' (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "La riforma della Giustizia è necessaria e urgente, un rinvio significherebbe far saltare il calendario degli impegni assunti con l'Ue sul Pnrr e mettere quindi a rischio le risorse europee. Il Movimento Cinquestelle non ha la maggioranza assoluta in Parlamento e non ci sono più alleati disposti a seguirlo nella deriva pangiudiziaria. Ne prendano atto". Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato. "La ministra Cartabia -ricorda- ha recepito le loro istanze sia sull'inappellabilità del pm in caso di assoluzione, sia sulla priorità dei reati ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "Ladellaè necessaria e urgente, un rinvio significherebbe farre il calendario degli impegni assunti con l'Ue sul Pnrr e mettere quindi aleeuropee. Il Movimento Cinquestelle non ha la maggioranza assoluta in Parlamento e non ci sono più alleati disposti a seguirlo nella deriva pangiudiziaria. Ne prendano atto". Lo afferma Anna Maria, capogruppo di Forza Italia al Senato. "La ministra Cartabia -ricorda- ha recepito le loro istanze sia sull'inappellabilità del pm in caso di assoluzione, sia sulla priorità dei reati ...

