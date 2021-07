Fedez contro la censura… a giorni alterni! (Di giovedì 8 luglio 2021) In molti ricorderanno la performance a favore di telecamera di Fedez quando, in occasione dello scorso Concerto del Primo Maggio, egli affermava di essere stato censurato dalla RAI. Molto ci sarebbe da dire sul conformismo camuffato da coraggio sociale o da ribellismo che anima le azioni di una fetta più che consistente degli animatori del mondo della musica e dello spettacolo, e ci limitiamo qui a riportare le parole di un noto ed apprezzato giornalista come Federico Rampini che in una recente intervista afferma testualmente: “Quando le celebrity milionarie dello sport o del cinema o della pop-music abbracciano le cause progressiste, fanno più male che bene. I ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 8 luglio 2021) In molti ricorderanno la performance a favore di telecamera diquando, in occasione dello scorso Concerto del Primo Maggio, egli affermava di essere stato censurato dalla RAI. Molto ci sarebbe da dire sul conformismo camuffato da coraggio sociale o da ribellismo che anima le azioni di una fetta più che consistente degli animatori del mondo della musica e dello spettacolo, e ci limitiamo qui a riportare le parole di un noto ed apprezzato giornalista come Federico Rampini che in una recente intervista afferma testualmente: “Quando le celebrity milionarie dello sport o del cinema o della pop-music abbracciano le cause progressiste, fanno più male che bene. I ...

ilriformista : La diretta di Fedez sul #DdlZan è uno show improvvisato che si trasforma in boomerang (di @aldotorchiaro) - MastroRadu : RT @jacopocoghe: Caro #Fedez dovresti saperlo, quando si fa spettacolo bisogna studiarla bene la parte. #ddlzan - SecolodItalia1 : Omofobia, Sgarbi si scatena contro Fedez: “Ma chi sei? Te e il signor Zan non siete perfetti” (video)… - elvise1657 : RT @ilriformista: La diretta di Fedez sul #DdlZan è uno show improvvisato che si trasforma in boomerang (di @aldotorchiaro) - aristid05076130 : RT @pistelligoffr: Non ho visto la diretta Instagram del secolo ma questo resoconto mi pare esauriente . -