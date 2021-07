Fallout 76 | Bethesda spera che i giocatori diano una seconda possibilità al gioco dopo i numerosi aggiornamenti

(Di giovedì 8 luglio 2021)76, un titolo live service multiplayer basato sul popolare franchise di, sembrava una buona idea, ma ha avuto un lancio a dir poco problematico. Per un bel po', è sembrato che i problemi con il titolo non finissero mai e che i fan forse non volessero esattamente ciò cheaveva offerto. Tuttavia, nel corso degli anniha lavorato molto sul, trasformandolo in qualcosa di completamente diverso e simile a un titolopiù tradizionale, grazie a una raffica di. Ora, il teamche i ...

Ora,ha lanciato oggi l'ultimo aggiornamento di76 noto con il nome di Steel Reign (via Windows Central ). Il nuovo update è disponibile per tutti gli utenti, compresi quelli che ......ha infatti contribuito alla ricostruzione di76 dopo il disastroso lancio. Nonostante i tanti videogiochi attualmente in sviluppo, c'è molta curiosità per il ritorno di grandi IP di: ...Bethesda è lieta di annunciare la disponibilità della nuova espansione gratuita per Fallout 76 intitolata Regno d'Acciaio, la quale conclude la storia ...Bethesda mostra il trailer finale della nuova espansione del suo Action RPG online, che conclude le vicende della Confraternita d'Acciaio.