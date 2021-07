Euro 2020, è giallo sul rigore all’Inghilterra: anche oltremanica ammettono l’errore (Di giovedì 8 luglio 2021) L’Inghilterra, nella serata di ieri, ha raggiunto l’Italia nell’atto conclusivo di Euro 2020, ma, per battere la Danimarca, c’è stato bisogno di un rigore durante i tempi supplementari. Il rigore, tuttavia, ha lasciato enormi perplessità a tutti gli esperti, tanto che anche oltremanica hanno sollevato dubbi sulla concessione, fatta a Sterling, dall’arbitro Makkelie. Tutti i quotidiani inglesi, infatti, hanno sottolineato l’errore arbitrale: il “Telegraph”, addirittura ha scritto: “Abbiamo vinto grazie ad un rigore inventato”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 8 luglio 2021) L’Inghilterra, nella serata di ieri, ha raggiunto l’Italia nell’atto conclusivo di, ma, per battere la Danimarca, c’è stato bisogno di undurante i tempi supplementari. Il, tuttavia, ha lasciato enormi perplessità a tutti gli esperti, tanto chehanno sollevato dubbi sulla concessione, fatta a Sterling, dall’arbitro Makkelie. Tutti i quotidiani inglesi, infatti, hanno sottolineatoarbitrale: il “Telegraph”, addirittura ha scritto: “Abbiamo vinto grazie ad uninventato”. SportFace.

