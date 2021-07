Edgar Morin | maestro di pensiero del nostro tempo

(Di giovedì 8 luglio 2021) Oggi 8 luglio 2021Nahoum, aliascompie la bella età di 100 anni.una delle figure più prestigiose della cultura conranea: Filosofo, sociologo, scienziato, etnologo. Noto per l’approccio transdisciplinare con il quale ha trattato un’ampia gamma di argomenti, fra cui l’epistemologia, l’educazione e la dialettica cultura/civiltà. Nato a Parigi da una famiglia ebrea con origini toscane sin da giovane si appassionò alla lettura: intraprese così studi legati alla filosofia e, ai tempi del fronte popolare francese e della guerra civile spagnola, si legò al socialismo. Rifugiatosi a ...

Ultime Notizie dalla rete : Edgar Morin

Oggi" il filosofo francese padre della trasversalità del pensiero - compie cento anni . Più di ogni altro egli ha ricercato nella sua " politica della civiltà " un approccio che ...tweet L'8 lugliocompie 100 anni e per l'occasione la nostra testata ha voluto intervistare il pedagogista Italo Fiorin che conha avuto modo di collaborare in occasione della redazione delle ...Oggi 8 luglio 2021 Edgar Nahoum, alias Morin compie la bella età di 100 anni. Edgar Morin una delle figure più prestigiose della cultura contemporanea: Filosofo, sociologo, scienziato, etnologo. Noto ...Nel giorno del centesimo compleanno di Edgar Morin, uno degli intellettuali viventi più apprezzati nel mondo per il suo pensiero filosofico e pedagogico, pubblichiamo il saggio di ...