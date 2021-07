DOC Nelle Tue Mani trama e anticipazioni episodi 8 luglio 2021 (Di giovedì 8 luglio 2021) DOC Nelle TUE Mani episodi 8 luglio 2021. Torna in replica su Rai 1 giovedì 8 luglio 2021 la fiction con protagonista Luca Argentero. Di seguito trama e anticipazioni della prima puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING DOC Nelle tue Mani episodio 5 L’errore. Giulia riporta Andrea (Luca Argentero) in reparto per una paziente che chiede di essere visitata esclusivamente da lui e che non sa delle sue attuali condizioni. Un errore causato dalla sua amnesia mette però tutti ... Leggi su cubemagazine (Di giovedì 8 luglio 2021) DOCTUE. Torna in replica su Rai 1 giovedì 8la fiction con protagonista Luca Argentero. Di seguitodella prima puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING DOCtueo 5 L’errore. Giulia riporta Andrea (Luca Argentero) in reparto per una paziente che chiede di essere visitata esclusivamente da lui e che non sa delle sue attuali condizioni. Un errore causato dalla sua amnesia mette però tutti ...

Advertising

CorriereCitta : Doc nelle tue mani, stasera giovedì 8 luglio in tv: cast attori, replica e streaming, anticipazioni e trama episodi… - DOC_83_ : @gippu1 @gippu1 può essere che la statistica è nelle ultime 15 Finali solo 3 volte. Attendo una tua conferma. - tittiyoko : RT @emvpatia: Ma non sapevo fossimo in un crossover di doc nelle tue mani #upas - emvpatia : Ma non sapevo fossimo in un crossover di doc nelle tue mani #upas - martareale : Consigliamo a Serena una bella maratona di “Doc nelle tue mani” per sapere cosa l’aspetta #upas -