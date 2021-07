Dl family act – On Mammì M5S | pari opportunità nei controlli prenatali

(Di giovedì 8 luglio 2021) Anche i papà potranno essere presenti usufruendo del permesso retribuito sul lavoro “Soddisfatta è troppo poco, felice per aver contribuito ad aiutare le donne nella fase più delicata della loro vita, facendo riconoscere un diritto importante e delicato per la coppia che si appresta a conoscere lo stato di salute del nascituro: permettere ai papà di non lasciare sola la futura mamma nella fase più delicata dei. L’emendamento approvato porta con sé un cambiamento rivoluzionario che parla davvero di. L’emendamento accolto riguarda il riconoscimento del diritto delle donne in gravidanza ...

Quotidiano Sanità

Le modifiche alapprovate in commissione prevedono cinema, musei e teatri gratuiti per i genitori under 35. Argomenti trattati2021: attività gratuite per i genitori under 352021: ...Esprimo la mia piena soddisfazione per l'approvazione di alcuni tra gli emendamenti da me presentati al. Ieri, In corso di esame del provvedimento in Commissione Affari Sociali alla Camera,...Le modifiche al Family Act approvate in commissione prevedono cinema, musei e teatri gratuiti per i genitori under 35.Le modifiche al Family Act approvate in commissione e che integrano la delega al governo porteranno a introdurre la possibilità di accedere ...