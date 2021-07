Diritti tv, l’Antitrust avvia un’istruttoria sull’accordo tra Tim e Dazn per la Serie A: “Possibili distorsioni della concorrenza” (Di giovedì 8 luglio 2021) Possibili danni alla concorrenza. L’Autorità Garante della concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria su alcune clausole dell’accordo fra Tim e Dazn per la distribuzione e il supporto tecnologico dei Pacchetti 1 e 3 dei Diritti per la visione del Campionato della Serie A nel triennio 2021-2024. l’Antitrust vuole accertare se esista una possibile intesa restrittiva della concorrenza per le clausole che limitano commercialmente Dazn nell’offerta di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021)danni alla. L’Autorità Garantee del Mercato hatosu alcune clausole dell’accordo fra Tim eper la distribuzione e il supporto tecnologico dei Pacchetti 1 e 3 deiper la visione del CampionatoA nel triennio 2021-2024.vuole accertare se esista una possibile intesa restrittivaper le clausole che limitano commercialmentenell’offerta di ...

