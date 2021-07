Covid oggi Veneto | 149 contagi | bollettino 8 luglio 2021

Advertising

matteosalvinimi : Oggi con Maurizio Lupi e gli amici di Noi con l'Italia alla loro Assemblea nazionale. Il Covid ci ha insegnato che… - Antonio_Tajani : Dopo il #covid la piaga dei cinghiali. @forza_italia non smetterà mai di sostenere con la sua azione di governo l'a… - LegaSalvini : Il mio intervento di oggi all'Assemblea nazionale degli amici di Noi con l'Italia. Il Covid ci ha insegnato che l'u… - NewSicilia : #Italia #Coronavirus - Ecco il bollettino di oggi con gli aggiornamenti sulla situazione #Covid a livello nazionale… - fisco24_info : Covid oggi Lombardia, 215 casi e un morto: bollettino 8 luglio: I dati della Regione -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

su oltre 8mila tamponi nel Lazio ( - 42) e oltre 13mila antigenici per un totale di oltre 21mila test, si registrano 112 nuovi casi positivi (+8), 4 decessi ( - 3), i ricoverati sono 139 ( - 5). ...ROMA - Numeri in crescita in Italia per quanto riguarda la diffusione del. I nuovi positivi, secondo i dati del ministero della Salute, sono 1.394, con un incremento di ...13 ( - 1). I ...28 sono i nuovi casi di coronavirus registrati in Sardegna nelle ultime 24 ore secondo il bollettino diramato dall’Unità di crisi della Regione, e non ci sono nuovi decessi. I positivi in totale, da i ...Il Green pass da otto giorni è ormai una realtà. Gli sms, o le notifiche delle applicazioni che lo supportano, sono già arrivati a molti cittadini, ma per alcuni sembra essere ancora un miraggio. E qu ...