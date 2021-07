Covid, "Basta paura, i vaccini proteggono". L'immunologo: si convive col virus (Di giovedì 8 luglio 2021) Il professor Forni: crescono i contagi ma sono meno gravi. Immunizzare i giovani tra i 12 e i 17 anni di ALESSANDRO FARRUGGIA Leggi su quotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Il professor Forni: crescono i contagi ma sono meno gravi. Immunizzare i giovani tra i 12 e i 17 anni di ALESSANDRO FARRUGGIA

Advertising

Agenzia_Ansa : La corsa dell'Europa per salvare l'estate taglia il traguardo. E' tutto pronto per l'esordio del green pass Covid.… - claudioruss : De Laurentiis: 'Basta vendere un giocatore? Forse non basterà, ma soprattutto dovrai vendere quelli che hanno aumen… - MaurizioFuochi : RT @PieCicci74: Basta virologi in tv, preso di mira Matteo Bassetti: valanga di firme per la petizione sulla radiazione - Il Tempo https://… - annarigel : RT @PieCicci74: Basta virologi in tv, preso di mira Matteo Bassetti: valanga di firme per la petizione sulla radiazione - Il Tempo https://… - Maurizi89669463 : RT @PieCicci74: Basta virologi in tv, preso di mira Matteo Bassetti: valanga di firme per la petizione sulla radiazione - Il Tempo https://… -