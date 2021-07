Covid, al via la causa contro Conte e Speranza: “Chiesti 100 milioni di risarcimento” (Di giovedì 8 luglio 2021) Un faldone grande 2099 pagine, pieno di documenti, inchieste, ricostruzioni, testimonianze. Quelle dei parenti delle vittime del Covid, che hanno deciso di dare battaglia in tribunale al governo Conte per ottenere giustizia, convinti che la gestione della pandemia sia stata sbagliata e che chi si è assunto la responsabilità di determinate scelte ora debba risponderne. Al fianco degli avvocati dell’azione civile che in queste ore hanno presentato gli incartamenti al Tribunale Civile di Roma hanno voluto presenziare proprio loro, i famigliari di persone scomparse durante la pandemia. Per lanciare un segnale forte. In totale, sono 70 i nuclei che si sono ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 8 luglio 2021) Un faldone grande 2099 pagine, pieno di documenti, inchieste, ricostruzioni, testimonianze. Quelle dei parenti delle vittime del, che hanno deciso di dare battaglia in tribunale al governoper ottenere giustizia, convinti che la gestione della pandemia sia stata sbagliata e che chi si è assunto la responsabilità di determinate scelte ora debba risponderne. Al fianco degli avvocati dell’azione civile che in queste ore hanno presentato gli incartamenti al Tribunale Civile di Roma hanno voluto presenziare proprio loro, i famigliari di persone scomparse durante la pandemia. Per lanciare un segnale forte. In totale, sono 70 i nuclei che si sono ...

Agenzia_Ansa : Via libera di Londra da settembre alla terza dose del vaccino per tutti gli over 50 e per i più vulnerabili. Nuovo… - petergomezblog : Covid, in Russia nuovo picco per il quinto giorno consecutivo: 24mila casi e 697 morti - Debora72174569 : Covid, nuovo picco di casi in Gran Bretagna: sono 32.500 a 4 giorni dalla finale di Euro 2020. E iniziano ad aument… - NicolaOliv20 : PRIMA DI TUTTO CI VORREBBE UN VACCINO CHE FUNZIONI. Covid, quanto durerà la pandemia nel mondo? Gli studi… - Nonnadinano : RT @Maria15112786: Il caldo uccide più del Covid: cinque milioni i decessi in un anno provocati dai cambiamenti climatici -