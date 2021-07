Champagne e Prosecco sono diventati una questione geopolitica (Di giovedì 8 luglio 2021) Le tensioni diplomatiche tra Russia e Unione europea hanno fatto saltare le esportazioni di Champagne francese verso la Federazione. Il presidente Vladimir Putin ha firmato una legge che autorizzerà l’uso del nome “Champagne” (?????????? in cirillico) per indicare esclusivamente i vini frizzanti prodotti in Russia, togliendo dal commercio tutti i vini stranieri etichettati in questo modo. La notizia ha scatenato diverse proteste in Francia, ma potrebbe far brindare i produttori italiani di spumante, che sono stati graziati da tutte le sanzioni commerciali imposte invece su altri generi alimentari. La Francia produce 231 milioni di ... Leggi su wired (Di giovedì 8 luglio 2021) Le tensioni diplomatiche tra Russia e Unione europea hanno fatto saltare le esportazioni difrancese verso la Federazione. Il presidente Vladimir Putin ha firmato una legge che autorizzerà l’uso del nome “” (?????????? in cirillico) per indicare esclusivamente i vini frizzanti prodotti in Russia, togliendo dal commercio tutti i vini stranieri etichettati in questo modo. La notizia ha scatenato diverse proteste in Francia, ma potrebbe far brindare i produttori italiani di spumante, chestati graziati da tutte le sanzioni commerciali imposte invece su altri generi alimentari. La Francia produce 231 milioni di ...

