Calcio: Pioli, si inizia e Milan vuole essere protagonista (Di giovedì 8 luglio 2021) "Abbiamo iniziato prima rispetto a quanto logico ma per fare le cose in modo giusto, con calma, per sfruttare al meglio questo periodo. Vogliamo essere protagonisti ancora": lo dice il tecnico del ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 8 luglio 2021) "Abbiamoto prima rispetto a quanto logico ma per fare le cose in modo giusto, con calma, per sfruttare al meglio questo periodo. Vogliamoprotagonisti ancora": lo dice il tecnico del ...

Advertising

Fantacalcio : Milan, Pioli: 'Kessie è cresciuto tanto, ecco come sta Ibra. Su Donnarumma e Calhanoglu...' - gnomini : RT @Gazzetta_it: Pioli apre la stagione del Milan: “Vogliamo continuità dopo il grande anno scorso. Alziamo il livello” - MilanWorldForum : Milan: tutta la conferenza di Pioli pre ritiro. Le dichiarazioni QUI -) - MilanWorldForum : Milan: la conferenza di Pioli pre ritiro. Le dichiarazioni LIVE -) - sportli26181512 : Pioli non si accontenta: 'Grandi l'anno scorso ma ora alziamo il livello': Pioli non si accontenta: 'Grandi l'anno… -