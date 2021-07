Bjorn Kuipers, l’arbitro della finale Italia Inghilterra: età, stipendio e curiosità (Di giovedì 8 luglio 2021) Bjorn Kuipers, di nazionalità olandese, è l’arbitro designato per dirigere la finalissima dell’Europeo tra Italia e Inghilterra, come reso noto anche dai canali ufficiali della UEFA. Bjorn Kuipers, chi è Nato a Oldenzaal il 28 marzo 1973, è “figlio d’arte”, visto che il padre era a sua volta un arbitro professionista. Kuipers è considerato uno dei “fischietti” più affidabili ed esperti del calcio internazionale. Nella vita “normale” è un imprenditore, essendo a capo di una catena di supermercati olandese chiamata C1000. E’ probabilmente ... Leggi su puglia24news (Di giovedì 8 luglio 2021), di nazionalità olandese, èdesignato per dirigere la finalissima dell’Europeo tra, come reso noto anche dai canali ufficialiUEFA., chi è Nato a Oldenzaal il 28 marzo 1973, è “figlio d’arte”, visto che il padre era a sua volta un arbitro professionista.è considerato uno dei “fischietti” più affidabili ed esperti del calcio internazionale. Nella vita “normale” è un imprenditore, essendo a capo di una catena di supermercati olandese chiamata C1000. E’ probabilmente ...

