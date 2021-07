Biglietti Italia-Inghilterra, prezzi stellari e fino a 50000 sterline! (Di giovedì 8 luglio 2021) Lo scenario è pronto. Domenica sera alle ore 21.00 allo stadio di Wembley vivremo l’attesissima finale dei Campionati Europei di calcio 2021 tra Italia ed i padroni di casa dell’Inghilterra. Le due squadre, gli allenatori ed i rispettivi staff si stanno già preparando per il grande evento che richiamerà ben 65.000 spettatori sugli spalti dell’impianto londinese, come già avvenuto nella semifinale di ieri tra la squadra del CT Gareth Southgate e la Danimarca. Tra le persone che si stanno muovendo più alacremente in vista della super-sfida londinese, ci sono anche i bagarini. I Biglietti per la finale, infatti, sono già stati piazzati alla ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 luglio 2021) Lo scenario è pronto. Domenica sera alle ore 21.00 allo stadio di Wembley vivremo l’attesissima finale dei Campionati Europei di calcio 2021 traed i padroni di casa dell’. Le due squadre, gli allenatori ed i rispettivi staff si stanno già preparando per il grande evento che richiamerà ben 65.000 spettatori sugli spalti dell’impianto londinese, come già avvenuto nella semifinale di ieri tra la squadra del CT Gareth Southgate e la Danimarca. Tra le persone che si stanno muovendo più alacremente in vista della super-sfida londinese, ci sono anche i bagarini. Iper la finale, infatti, sono già stati piazzati alla ...

