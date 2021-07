Berlusconi e la fusione con la Lega. No dei ministri FI e di Confalonieri (Di giovedì 8 luglio 2021) Silvio Berlusconi, "l'84enne magnate italiano, tornato inaspettatamente al governo quest'anno, sta pianificando il suo ultimo atto: la successione". Così un lungo articolo del Financial Times online, dedicato all'eredità politica ed economica dell'ex presidente del Consiglio. Per il quotidiano della City, il "terremoto nella politica italiana" che ha portato al governo l'ex... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 8 luglio 2021) Silvio, "l'84enne magnate italiano, tornato inaspettatamente al governo quest'anno, sta pianificando il suo ultimo atto: la successione". Così un lungo articolo del Financial Times online, dedicato all'eredità politica ed economica dell'ex presidente del Consiglio. Per il quotidiano della City, il "terremoto nella politica italiana" che ha portato al governo l'ex... Segui su affaritaliani.it

