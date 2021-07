Bambino di 5 anni cade dalla finestra: è in condizioni disperate (Di giovedì 8 luglio 2021) Un Bambino di cinque anni è in coma dopo essere caduto dalla finestra, le sue condizioni sono gravissime. Intanto indagano i carabinieri. E’ successo a Lerici, in Liguria, un Bambino… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 8 luglio 2021) Undi cinqueè in coma dopo essere caduto, le suesono gravissime. Intanto indagano i carabinieri. E’ successo a Lerici, in Liguria, un… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

HuffPostItalia : Laurent Simons bambino prodigio: si laurea in fisica a 11 anni - repubblica : Belgio, il dottor Laurent Simons: il bambino prodigio si laurea in fisica a 11 anni - Annalis80790333 : RT @JohannesBuckler: Una cavia umana. Ma chi? Sua moglie Katherine non era il caso, dato che era incinta. E allora chi? Fu allora che pen… - omgiian : 15. I CORVI sono bellissimi e super intelligenti lo sapevate che l’intelligenza di un corvo è paragonabile a quella… - MartinaSaiu : Ciò che occorre è un cloud semplice a portata di bambino. In modo intuitivo. Oggi non riuscirei a immaginare il mon… -