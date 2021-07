Advertising

repubblica : ?? Diritti tv, l'Antitrust avvia un'istruttoria su alcune clausole dell'accordo tra Dazn e Tim - zazoomblog : Diritti tv istruttoria Antitrust su Tim e Dazn - #Diritti #istruttoria #Antitrust - iconanews : Antitrust, istruttoria su Tim e Dazn su diritti Tv serie A - giornaleradiofm : Approfondimenti: Antitrust, istruttoria su Tim e Dazn su diritti Tv serie A: (ANSA) - ROMA, 08 LUG - L'Antitrust ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Antitrust istruttoria

la Repubblica

L'ha avviato un'su alcune clausole dell'accordo fra Tim e Dazn per la distribuzione e il supporto tecnologico relativo ai contenuti dei Pacchetti 1 e 3 dei diritti per la visione ...L'ha avviato un'su alcune clausole dell'accordo Tim - Dazn per la distribuzione e il supporto tecnologico relativo ai contenuti dei Pacchetti 1 e 3 dei diritti per la visione delle ...23.4.2021 21:57 - TRENDS 2.0.216: intermarket e update mercati (mercati in evoluzione) I mercati sembrano invincibili, però quando si inizia ad avere questa percezione, bisogna i ...L'istruttoria e', inoltre, volta a verificare la restrittivita ... e all'ingrosso a banda larga e ultralarga e delle telecomunicazioni mobili. Secondo l'Antitrust, l'accordo potrebbe altresi' impedire ...