Ancora una risalita. Corona virus: Italia, 41469 attualmente positivi a test (-371 in un giorno) con 127731 decessi (13) e 4097905 guariti (1749). Totale di 4267105 casi (1394) Dati della protezione civile: effettuati 174852 tamponi (Di giovedì 8 luglio 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. Nei giorni scorsi i nuovi casi giornalieri erano passati da poche centinaia a sfiorare i mille e poi a superarli (ieri 1011) fino ai quasi 1400 odierni. Noi siamo sempre tutti tranquillissimi, giusto? L'articolo Ancora una risalita. Corona virus: Italia, 41469 attualmente positivi a test (-371 in un giorno) con 127731 ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 8 luglio 2021)odierni diffusi dal dipartimento. Nei giorni scorsi i nuovigiornalieri erano passati da poche centinaia a sfiorare i mille e poi a superarli (ieri 1011) fino ai quasi 1400 odierni. Noi siamo sempre tutti tranquillissimi, giusto? L'articolouna(-371 in un) con...

Advertising

matteosalvinimi : La ONG Ocean Viking ha raccolto 572 immigrati in acque libiche e ora si trova in acque maltesi. Non è accettabile c… - bonucci_leo19 : Vincere. CANCELLARE. Ripetersi. ANCORA UNA VOLTA. Per Noi. Per Voi. #Euro2020 #VivoAzzurro - EnricoTurcato : Non so se @tancredipalmeri (my friend) tiene ancora il conto dei marcatori delle squadre all’Europeo, ma stasera ha… - dory1490 : Amo ancora più Giulia per questo, perché milioni di volte sosterrà Pier in privato ma oggi dopo qst ultimi giorni d… - Susy56069011 : RT @IONERAH: Si, siamo una grande famiglia. Una famiglia che vi sosterrà in qualsiasi progetto lavorativo, vi difenderà sempre da qualsias… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora una Le 7 meraviglie di Laboratorio di Videogiochi Avevamo dei dubbi che al nostro compagno di giochi potesse non piacere lo stile retrò di questa produzione ma, ancora una volta, abbiamo avuto la conferma che l'aspetto tecnico conta in maniera ...

Nike: 25% di extra sconto per i Nike Members grazie a questo codice! ... in quella che è, con tutta probabilità, una delle migliori occasioni per fare un po' di shopping di qualità prima di partire per le vacanze estive. Ebbene, benché l'offerta di cui sopra sia ancora ...

Discoteche, non c’è ancora una data. Garavaglia è pronto a riaprirle: “Si fronteggerebbe il… Il Fatto Quotidiano Qualcomm e ASUS lanciano lo smartphone per i fan Snapdragon Smartphone for Snapdragon Insiders è lo smartphone che Qualcomm ha sviluppato in collaborazione con ASUS, con l'obiettivo di offrire ai propri fan più affezionati il prodotto di riferimento ...

Maltempo: fulmine colpisce una cascina nel Pavese Ha interessato anche la provincia di Pavia l'ondata di maltempo che nel primo pomeriggio di oggi ha coinvolto l'ovest della Lombardia e ha portato anche a Milano pioggia e una breve grandinata. (ANSA) ...

Avevamo dei dubbi che al nostro compagno di giochi potesse non piacere lo stile retrò di questa produzione ma,volta, abbiamo avuto la conferma che l'aspetto tecnico conta in maniera ...... in quella che è, con tutta probabilità,delle migliori occasioni per fare un po' di shopping di qualità prima di partire per le vacanze estive. Ebbene, benché l'offerta di cui sopra sia...Smartphone for Snapdragon Insiders è lo smartphone che Qualcomm ha sviluppato in collaborazione con ASUS, con l'obiettivo di offrire ai propri fan più affezionati il prodotto di riferimento ...Ha interessato anche la provincia di Pavia l'ondata di maltempo che nel primo pomeriggio di oggi ha coinvolto l'ovest della Lombardia e ha portato anche a Milano pioggia e una breve grandinata. (ANSA) ...