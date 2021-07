Amburgo | Errani a caccia dei quarti

Advertising

zazoomblog : WTA Amburgo 2021 Sara Errani batte in due set Fiona Ferro e accede agli ottavi di finale - #Amburgo #Errani #batte… - sportface2016 : #WtaHamburg 2021, #Errani batte #Ferro in due set e accede al secondo turno - Ilsuperbo89 : Sara Errani ad Amburgo torna alla vittoria. Sono troppo felice. E soprattutto torna a convincere. ???????? - federtennis : RT @SuperTennisTv: Ultimo match di giornata sul Centrale di Amburgo: Sara Errani contro Fiona Ferro! ?? - Kenmckinnon9 : RT @SuperTennisTv: Ultimo match di giornata sul Centrale di Amburgo: Sara Errani contro Fiona Ferro! ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Amburgo Errani

Tiscali.it

...12.00 (finale) RISULTATI "Hamburg European Open" WTA 250, Germania 6 - 11 luglio, 2021 $235.238 - terra rossa SINGOLARE Primo turno Ana Konjuh (CRO) b. Jasmine Paolini (ITA) 75 75 Sara...Sarabatte in due set la francese Fiona Ferro nel primo turno del Wta di2021 , accedendo al turno successivo: 7 - 5 6 - 3 il risultato finale , dopo circa un'ora e mezza di gioco. Parte ...Sara Errani è impegnata nel secondo turno dell ... sui campi in terra rossa del Rothenbaum Tennis Stadium di Amburgo in Germana. La 34enne romagnola di Massa Lombarda , n.Si sono da poco conclusi i match di primo turno del WTA di Amburgo. Sara Errani trionfa nel march d’esordio contro la transalpina Fiona Ferro. L’azzurra è riuscita a superare la testa di serie numero ...