Zaki, cittadinanza italiana: via libera alla Camera (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Adnkronos) – Con 358 voti a favore e 30 astenuti la Camera ha approvato la mozione, primi firmatari Lia Quartapelle e Filippo Sensi del Pd, per la concessione della cittadinanza italiana a Patrick Zaki, lo studente egiziano impegnato nella lotta per i diritti umani, che ha frequentato un master all'Università di Bologna, in carcere nel suo Paese dal febbraio 2020.

