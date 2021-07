Wimbledon | battaglia tra Berrettini e Auger-Aliassime

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Quarti di finale del torneo ditra Matteoe Felix, il match durissimo. (Clive Brunskill/Getty Images)Una sfida per entrare nella storia: questo è l’incontro dei quarti ditra l’azzurro Matteo, numero 9 al mondo e reduce da nove vittorie consecutive tra Queen’s e, e il giovane canadese Felix, numero 19 al mondo, classe 2000 dal talento cristallino. Per quest’ultimo vincere significava oggi conquistare la prima semifinale di uno ...

Ultime Notizie dalla rete : Wimbledon battaglia

Quarti di finale del torneo di Wimbledon: battaglia tra Matteo Berrettini e Felix Auger-Aliassime, il match durissimo. Novak Djokovic, grazie alla vittoria ottenuta poco fa ai danni di Marton Fucsovics, si è qualificato per la decima semifinale di Wimbledon nella sua carriera.