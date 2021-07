Un mix di amore e passione: è 'Sentirti addosso', nuovo singolo dell'artista di Chieti Sasha Donatelli (Di mercoledì 7 luglio 2021) Dopo aver debuttato l'anno scorso con il singolo 'È deserta la città', Sasha Donatelli presenta il suo nuovo brano dal titolo 'Sentirti addosso'. Cantante, modello, ex calciatore. Sasha Luca Donatelli ... Leggi su chietitoday (Di mercoledì 7 luglio 2021) Dopo aver debuttato l'anno scorso con il'È deserta la città',presenta il suobrano dal titolo ''. Cantante, moo, ex calciatore.Luca...

Advertising

Gnambook : Con ???? ?????????? ?????????? ???????? apparecchiamo la tavola con un mix di portate,un'opera che nasce come resoconto di una stor… - louissishome : RT @91hesfvtus: @louissishome amore mio non sai quanto io sia fiera di te, sul serio sei parte del mio orgoglio, sei xx mix piccinw, sei pr… - 91hesfvtus : @louissishome amore mio non sai quanto io sia fiera di te, sul serio sei parte del mio orgoglio, sei xx mix piccinw… - Francym97 : RT @SoProudOfRK: +gesti ed espressioni ha immediatamente notato quanto fosse il perfetto mix di entrambi e quanto,nonostante non lo credess… - alessia_iyy : RT @SoProudOfRK: +gesti ed espressioni ha immediatamente notato quanto fosse il perfetto mix di entrambi e quanto,nonostante non lo credess… -