Ufficiale | il Sassuolo riscatta Flamingo e cede Ravanelli alla Cremonese

Ryan Flamingo è del Sassuolo: ufficiale il riscatto. Ceduto Ravanelli alla Cremonese #calciomercato

Il campione del mondo 2006 lascia così il, a cui era legato dal 2018, per ripartire dalla Serie D. La redazione di Canaleaugura a mister Barone tutto il meglio per il ...per l'acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Ravanelli. Nelle precedenti due stagioni in grigiorosso, il difensore ha disputato 50 partite ...Simone Barone è il nuovo allenatore della Correggese. L’ormai ex tecnico del Sassuolo Under 17 è stato appena annunciato sulla panchina della società biancorossa. Il campione del mondo 2006 lascia cos ...U.S. Cremonese comunica di aver raggiunto l’accordo con U.S. Sassuolo per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Ravanelli.