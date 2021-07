UE, RADDOPPIA IL NUMERO DI VACCINATI MORTI DI COVID. 745 Casi Fatali (479 dopo Pfizer) su 9mila Contagiati. E di 3.876 non si sa la Sorte! (Di mercoledì 7 luglio 2021) di Fabio Giuseppe Carlo Carisio Fonte originale: inchiesta di Gospa News Alla data del 26 giugno sono già 8.791 le persone vaccinate che hanno contratto il COVID-19 nonostante uno dei quattro sieri (o terapie geniche nel caso di quelli a mRNA) autorizzati dall’EMA (European Medicines Agency). A svelarlo sono i numeri sulle reazioni avverse raccolti dalla proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di mercoledì 7 luglio 2021) di Fabio Giuseppe Carlo Carisio Fonte originale: inchiesta di Gospa News Alla data del 26 giugno sono già 8.791 le persone vaccinate che hanno contratto il-19 nonostante uno dei quattro sieri (o terapie geniche nel caso di quelli a mRNA) autorizzati dall’EMA (European Medicines Agency). A svelarlo sono i numeri sulle reazioni avverse raccolti dalla proviene da Database Italia.

