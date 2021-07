Tor Bella Monaca, incendiati 40 cassonetti (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma – Circa 40 cassonetti dei rifiuti sono stati dati alle fiamme nella notte in zona Tor Bella Monaca a Roma. Il promo rogo, con tutta probabilità doloso – a quanto accertato dei Vigili del Fuoco e dai Carabinieri- è stato appiccato poco dopo la mezzanotte in via Domanico. In fiamme 20 cassonetti. Il secondo incendio si è verificato alle 3.30 in via Giovanni Battista Scozza. Anche qui circa 20 cassonetti sono stati distrutti dalle fiamme di un rogo di origine dolosa, poi spento dai Vigili del fuoco. Sono in corso le indagini dei Carabinieri della stazione di Tor Bella ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma – Circa 40dei rifiuti sono stati dati alle fiamme nella notte in zona Tora Roma. Il promo rogo, con tutta probabilità doloso – a quanto accertato dei Vigili del Fuoco e dai Carabinieri- è stato appiccato poco dopo la mezzanotte in via Domanico. In fiamme 20. Il secondo incendio si è verificato alle 3.30 in via Giovanni Battista Scozza. Anche qui circa 20sono stati distrutti dalle fiamme di un rogo di origine dolosa, poi spento dai Vigili del fuoco. Sono in corso le indagini dei Carabinieri della stazione di Tor...

