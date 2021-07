Sui livelli della vigilia la Borsa di New York (Di mercoledì 7 luglio 2021) (TeleBorsa) – Wall Street continua la seduta sui livelli della vigilia, con gli investitori in attesa della pubblicazione dei verbali Fed. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones segna un +0,15%; mentre, al contrario, l’S&P-500 avanza in maniera frazionale, arrivando a 4.353 punti. Senza direzione il Nasdaq 100 (+0,04%); poco sopra la parità l’S&P 100 (+0,26%). Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per i comparti materiali (+0,93%), beni industriali (+0,76%) e beni di consumo per l’ufficio (+0,68%). Il settore energia, con il suo -1,42%, si attesta come peggiore del mercato. Al top tra i giganti ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Tele) – Wall Street continua la seduta sui, con gli investitori in attesapubblicazione dei verbali Fed. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones segna un +0,15%; mentre, al contrario, l’S&P-500 avanza in maniera frazionale, arrivando a 4.353 punti. Senza direzione il Nasdaq 100 (+0,04%); poco sopra la parità l’S&P 100 (+0,26%). Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per i comparti materiali (+0,93%), beni industriali (+0,76%) e beni di consumo per l’ufficio (+0,68%). Il settore energia, con il suo -1,42%, si attesta come peggiore del mercato. Al top tra i giganti ...

