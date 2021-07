Scarlett Johansson è incinta | l’attrice è in attesa del secondo figlio

(Di mercoledì 7 luglio 2021)Page Six e fonti molto vicine al, impegnata nella promozione della pellicola Black Widow uscito oggi nei cinema e dal 9 luglio fruibile su Disney +, sarebbe felicemente indel. Sul rotocalco di cronaca rosa statunitense si legge: “e Colin sono elettrizzati. Non manca molto alla nascita … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

... 7 luglio, e dal 9 dello stesso mese anche con Accesso VIP su Disney+ , Black Widow è l'attesissimo ritorno del personaggio di Vedova Nera , interpretata nuovamente da. Il film ...ha stupito i fan con una notizia inaspettata che ha tenuto segreta per diverso tempo. Ecco di cosa si tratta. Un segreto uscito allo scoperto?ha stupito il suo ...Scarlett Johansson è incinta. Secondo Page Six e fonti molto vicine all’attrice, impegnata nella promozione della pellicola Black Widow uscito oggi nei cinema e dal 9 luglio fruibile su Disney ...Lo ha rivelato "Page Six", citando fonti vicine all'attrice ...