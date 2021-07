Scarlett Johansson è incinta | in arrivo il primo figlio col marito numero tre Colin Jost

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Scarlett Johansson è incinta. Come rivela Page Six, l’attrice trentaseienne aspetta il primo figlio da Colin Jost, il comico trentanovenne a cui è legata dal 2017 e che ha sposato nell’ottobre 2020 con una cerimonia molto intima a New York. La voce che l’attrice aspettasse un bebè girava da giugno, quando tutti avevano notato la sua assenza agli eventi di lancio di Black Widow di cui è protagonista oltre che produttrice esecutiva. Scarlett ha promosso il film con qualche apparizione via Zoom e anche partecipando virtualmente a una puntata del Tonight Show, ma sempre facendosi inquadrare solo dalle spalle in su. Ora diverse fonti hanno confermato a Page Six che la cicogna è davvero in arrivo: «Scarlett e Colin sono elettrizzati. Non manca molto alla nascita del loro primo figlio». Un’altro insider ha rivelato che Scarlett sta vivendo la gravidanza «con grande tranquillità e vuole mantenere un basso profilo».