Quando Kristen Stewart tolse con eleganza le Louboutin sul red carpet di Cannes

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Non è cosa da tutti i giorni vedere una celebrità camminare a piedi nudi sul red, maci ha insegnato ad aspettarci l’imprevedibile, anche ai grandi eventi come il Festival di. L’attrice è stata protagonista di un momento unico nel suo genere all’edizione 2018 della kermesse francese, incantando e stupendo per … L'articolo proviene da Velvet Gossip.